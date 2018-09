Si schianta contro un albero sotto il Nanos, muore triestino di 50 anni

Cinquant'anni e ancora una vita davanti. Davide Comino, triestino residente ad Opicina, nella notte di sabato 22 settembre ha perso la vita a causa di un incidente nel quale è rimasto coinvolto. Come riporta il quotidiano sloveno di Trieste il Primorski Dnevnik, Comino lavorava come rappresentante per un'azienda di ricambi industriali operante in territorio italiano.

L'incidente

Le ragioni per le quali l'uomo avrebbe perso il controllo dell'automobile a bordo della quale stava viaggiando, sono ancora da chiarire e sono al vaglio degli inquirenti. La zona dello schianto è quella percorsa da molti triestini nel fine settimana, nelle classiche gite fuori porta in direzione del monte Nanos e dell'area della Vipava, il fiume che scorre non lontano dall'altura. Sempre riportato dal Primorski, Comino era padre di due gemelli di otto anni.