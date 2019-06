Incidente sull'ex GVT: due feriti e traffico in tilt

Due feriti nell'incidente che oggi ha coinvolto un veicolo sull'ex GVT (SS 202) all'altezza della cosiddetta curva Italcementi. È successo poco fa, alle 19.15 di sabato 22 giugno. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi e la prima squadra della sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco. I due occupanti del mezzo sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118e successivamente i VVF hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area del sinistro. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare. Traffico molto rallentato nella zona.