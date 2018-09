"Distrugge" la recinzione di un cantiere con la macchina e se ne va (VIDEO)

"Ecco l'inciviltà - scrive una nostra lettrice - e ovviamente la signora non ha chiamato la Polizia. È andata via e basta lasciando tutto così com'è". La zona è quella di strada vecchia dell'Istria, all'altezza del civico 62. Qui sono ormai da tempo in costruzione e in fase di ultimazione alcune palazzine. La rete di recinzione che conduce presumibilmente ad un sottopasso (forse il nuovo parcheggio dello stabile), sarebbe stata sfondata, secondo la nostra lettrice, dalla Panda rossa che si vede nel video. La stessa automobile poi, alla cui guida secondo la segnalazione ci sarebbe stata una signora, avrebbe fatto retromarcia e se ne sarebbe andata come se nulla fosse accaduto.