Tamponamento in via Caboto, bimbo portato al Burlo

Un bimbo di nazionalità inglese è stato portato all'ospedale infantile Burlo Garofalo per accertamenti dopo un tamponamento tra due macchine verificatosi all'altezza dell'uscita di via Caboto della strada statale 202 ex Gvt, questa mattina poco dopo le 7.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte una BMW inglese e una Peugeot con targa slovena. Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto infatti, oltre ai sanitari del 118, sono giunte anche la Polizia Locale e la Polizia di Stato.

La notizia è in aggiornamento.