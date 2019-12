Strada nuova per Opicina, terzo schianto in meno di 24 ore

Attorno alle ore 8 di oggi, 9 dicembre, i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina, sono intervenuti in strada Nuova per Opicina, altezza cascina delle rose per un incidente stradale tra un furgone e un' autovettura. I due conducenti sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. I VV.F. hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area del sinistro. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e la viabilità. Quello di questa mattina è il terzo incidente che si verifica su strada Nuova per Opicina in meno di 24 ore.