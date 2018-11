Schianto tra camion su A4: chiuso il tratto Villesse - Palmanova

Terribile schianto tra mezzi pesanti questa mattina sulla A4, nel tratto che da Villesse porta allo snodo di Palmanova, in direzione Torino. Come riporta Udine Today è accaduto al chilometro 497.5, verso le 6.30, quando non era ancora sorta l'alba.

L'incidente e i soccorsi

Si è trattato di un tamponamento fra due mezzi pesanti, uno dei quali è finito di traverso bloccando la carreggiata e perdendo il carico che trasportava. Dopo il sinistro, un autista è riuscito ad uscire illeso dalla cabina del suo autoarticolato in frantumi e deformato dopo il terribile tamponamento che lo aveva visto coinvolto. Sul posto sono intervenuti gli ausiliari alla viabilità di Autovie Venete, gli agenti della Polizia Stradale di Palmanova, i vigili del fuoco e i sanitari, giunti anche con l'elisoccorso decollato dalla base Suem di Campoformido. Un ferito grave è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Chiuso il tratto Villesse-Palmanova

Attualmente è stata indetta l'uscita obbligatoria a Villesse con conseguente chiusura dell'entrata in direzione Venezia. Si segnalano code e traffico rallentato tra Redipuglia e Villesse e tra San Giorgio di Nogaro e Villesse. Attualmente (ore 8.00) la viabilità risulta congestionata in vari punti della A4: sono tre i chilometri di coda nel tratto interessato dall’impatto, ci sono rallentamenti fra Redipuglia e Villesse in direzione Venezia e code di cinque chilometri fra San Giorgio di Nogaro e Villesse verso Trieste.