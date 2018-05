Altri 2 incidenti in A4: due feriti e traffico in tilt

Risolto l’incidente che questa mattina in A4, alle 10 e 30 aveva richiesto la chiusura dell’autostrada nel tatto fra Portogruaro e Cessalto e spostati i mezzi pesanti coinvolti, l’autostrada è stata riaperta, ma la circolazione resta comunque molto congestionata sia per gli elevati flussi di traffico (sono numerosissimi gli austriaci e i tedeschi che stanno arrivando in Italia per l’Ascensione, il primo “assaggio d’estate”) sia pe altri due sinistri accaduti sempre in A4 fra Villesse e Palmanova.

Nel primo sono due i mezzi pesanti coinvolti e uno degli autisti è ferito, mentre nel secondo, accaduto circa quattro chilometri più avanti in direzione nodo di Palmanova, un’auto ha tamponato un mezzo pesante finendo incastrata sotto il pianale. Anche in questo caso c’è un ferito. Congestioni e rallentamenti sono distribuiti lungo tutta la A4, soprattutto in direzione Venezia, mentre code a tratti si registrano in particolare fra Latisana e San Stino di Livenza.