Investita davanti al Giulia: anziana portata d'urgenza a Cattinara

Investita da un'auto in via Giulia una donna sulla settantina alle 13 circa di oggi, lunedì 15 giugno. La vettura, una Volkswagen Polo, avrebbe sbalzato la signora proiettandola per qualche metro e provocandole un trauma cranico. È successo davanti al centro commerciale Il Giulia. Le condizioni di salute della donna sarebbero serie. Ancora da chiarire se l'impatto sia avvenuto sulle strisce pedonali o meno. Sul posto due volanti della Polizia, un'ambulanza del 118 e l'automedica. In un secondo momento è sopraggiunta la Polizia Locale per La donna ferita è stata trasportata a Cattinara d'urgenza. Notizia in aggiornamento

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.