Pedone investito da un furgone in strada per Longera (FOTO)

Un pedone è stato investito da un furgone all’inizio di via Levier, il ferito è stato portato d'urgenza all'ospedale di Cattinara. L’incidente è avvenuto alle 14.45, un autocarro Renault guidato da un giovane di 22 anni con iniziali B.S. è partito dalla sosta e, per motivi da verificare, ha investito un uomo d i 56 anni (iniziali G.M.), che stando alle testimonianze sarebbe in gravi condizioni. Intervenuti anche i vigili del fuoco La via è stata chiusa per un'ora da via Levrier in salita per permettere alla Polizia locale di effettuare i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, che ha portato l'uomo al pronto soccorso di Cattinara. Le dinamiche sono attualmente al vaglio della Polizia locale.

Gallery