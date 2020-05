Anziano scomparso in Marina Julia: le ricerche del Vigili del fuoco

Sarebbe uscito di casa in bicicletta ieri mattina, sabato 30 marzo, e poi non ha più fatto ritorno, ora le forze dell'ordine lo stanno cercando in località Marina Julia in provincia di Gorizia. Si tratta di G.R., un 74enne del posto, i familiari ne hanno denunciato la scomparsa. Lo stanno cercando i Vigili del fuoco di Gorizia insieme al Comando Provinciale di Trieste. La foto è stata pubblicata anche dal sindaco di Monfalcone Anna Cisint.

Sul posto anche una squadra del N.S.S.A.(Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico), gli specialisti Nautici del Distaccamento del Porto Vecchio, i Vigili del fuoco T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) del Comando di Trieste e Gorizia.

Attivato il Nucleo Elicotteri di Venezia che sta sorvolando il tratto di mare. Sul posto anche personale del Nucleo cinofilo dei Vigili del fuoco di Padova, la Guardia Costiera, la Polizia di Stato , i Carabinieri, la Polizia Locale e la protezione civile. Impiegato nella ricerca anche un drone.





