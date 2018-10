Apre la portiera e colpisce uno scooterista: un ferito all’ospedale

Incidente in via Giulia oggi, 19 ottobre. Attorno le 19.30 un uomo, dopo aver parcheggiato all’altezza del Giardino pubblico, ha aperto la portiera e ha colpito uno scooterista che stava transitando in quel momento.

Il conducente in sella alle due ruote è caduto a terra.

Immediato l'intervento del personale del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso di Cattinara.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi.