Asini investiti in zona Area di ricerca: coinvolte due auto, morto un animale

Tre asinelli escono da una fattoria e si ritrovano sulla SS202, uno di loro perde la vita in un incidente che coinvolge due auto. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale, si sa che è accaduto ieri sera, 5 febbraio intorno alle 20:30 in zona Area di ricerca, più precisamente vicino al parco Globojner. I due mezzi coinvolti sono una Suzuki e di una Lancia Y, quest'ultima condotta un ragazzo di vent'anni con iniziali R. M., ferito in modo lieve e poi trasportato al pronto soccorso di Cattinara. Sul posto la Polizia Locale e il 118. I tre animali sono probabilmente fuggiti dalla fattoria che si trova nelle vicinanze.

