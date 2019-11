Oggi, alle 16, sulla SP8 tra Rupinpiccolo e Borgo Grotta Gigante, una 41enne triestina ha perso il controllo della sua Smart, scavalcando un muretto carsico e ribaltandosi su un fianco. L'incidente si è verificato per cause ancora da stabilire e in corso di accertamento da parte del radiomobile dei Carabinieri di Aurisina. La donna è uscita da sola dall'abitacolo miracolosamente illesa.