Auto cappottata su RA13 zona Padriciano: sul posto il 118

Dopo l'incidente di questa notte in via Filzi un'altra auto cappottata, ma stavolta sull'altopiano carsico. È successo sul raccordo autostradale 13, poco dopo la galleria Carso e precisamente tra Padriciano e Trebiciano alle 15 di questo pomeriggio, domenica 28 ottobre. La vettura, forse a causa del maltempo, è uscita di strada autonomamente, è finita contro la parete rocciosa e si è cappottata fino a terminare la corsa su un fianco. Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia e un'ambulanza del 118, che ha portato il guidatore al pronto soccorso di Cattinara per accertamenti.