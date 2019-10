Incidente in via Forlanini: auto cappottata e strada chiusa

Auto cappottata in via Forlanini, un'uscita di strada forse dovuta a malore: è successo oggi, 1 ottobre, intorno alle 13 all'altezza della rotonda per via Marchesetti (civico 40). Un uomo di 85 anni, con iniziali P.G., saliva la via a bord di una Fiat Tipo quando, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito contro una Mini Cooper. Danni ingenti per entrambi i mezzi Sul posto la Polizia Locale, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Cattinara, sembra in condizioni non gravi. La via è stata chiusa in discesa dall'incrocio Madaro e in salita dall'incrocio con via Pasteur. Disagi al traffico per poco più di un'ora