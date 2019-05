Auto contro bici elettrica in via Marchesetti: donna all’ospedale

Scontro tra un'auto e una bici elettrica in via Marchesetti questa mattina, mercoledì 8 maggio, intorno alle 10. Una Volkswagen Up condotta da donna di 45 anni (iniziali C.S.), nell'imboccare la via dal Park Antoni, non ha dato la precedenza al velocipede, condotto da S.G., una donna di 26 anni che percorreva via Marchesetti in discesa. S.G. è stata portata al pronto soccorso di Cattinara dai sanitari del 118 ma non avrebbe riportato ferite gravi. Le dinamiche sono al vaglio della Polizia Locale.