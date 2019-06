Incidente in via Flavia: auto contro ciclomotore, donna a Cattinara

Schianto tra un'auto e una Vespa nella rotonda di via Flavia questa mattina, lunedì 24 giugno. Una Renault Clio targata Capodistria condotta da donna di 65 anni con iniziali K.S., arrivava da piazzale Cagni ed è entrata in rotatoria quando avrebbe omesso la precedenza a un ciclomotore Vespa. Quest'ultimo era condotto da una donna di 42 anni, con iniziali B.M.A. e stava già circolando in rotatoria. La donna è stata trasportata a Cattinara dai sanitari del 118 a causa di un trauma alla gamba. Sul posto la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi.