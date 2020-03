Incidente in via Carducci, scontro auto-scooter: un ferito

L' incidente si è verificato intorno alle 18:15 di oggi, 3 marzo, in via Carducci, all'incrocio con via Ginnastica. Ad avere la peggio un uomo di 61 anni, R.J., che si trovava sulla sua Honda SH e che è rimasto lievemente ferito. L'altro mezzo coinvolto nell'impatto è un'Audi guidata da un ragazzo di 22 anni, D.E., rimasto illeso. Sul posto la Polizia Locale e i sanitari del 118. Dinamica ancora da accertare