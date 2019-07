Auto contro scooter in via Carducci: traffico in tilt

Traffico in tilt in centro a causa di un incidente che si è verificato intorno alle 18:00 di oggi, 2 luglio, in via Carducci all'incrocio con via del Coroneo. Coinvolti una Peugeot rossa e una Vespa dello stesso colore. Ad avere la peggio lo scooterista che, fortunatamente ancora cosciente, ha atteso l'arrivo dei soccorsi. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi e per permettere lo scorrimento del traffico.