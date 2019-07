Incidente auto - scooter in via Palestrina: benzina sull'asfalto

Uno schianto tra un'auto e uno scooter si è verificato poco fa (intorno alle 11:30 di oggi, sabato 20 luglio) all'incrocio tra via Palestrina e via San Francesco. Il mezzo a due ruote, in seguito all'impatto, ha avuto una perdita di benzina e i Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere la zona in sicurezza. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi e un'ambulanza del 118. Dalle prime testimonianze risulta che nessuno sia stato ferito gravemente e le dinamiche sono al vaglio della Polizia Locale.