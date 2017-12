Auto contro un muro a Ponziana: morto il conducente

Deceduto questa mattina, 14 dicembre, il conducente di una Peugeot 206 che si è schiantata contro il muro dell'edificio in via Ponziana 4 (all'altezza dello sbocco su via Gramsci) alle 8.30. Il signore stava percorrendo la via provenendo da via Orlandini e diretto verso via dell'Istria, quando un malore fatale ha causato la perdita di controllo del mezzo. Sul posto i vigili del fuoco e tre pattuglie della polizia locale, una per i rilievi e due per la viabilità, che hanno predisposto il senso unico alternato.

Intervenuto anche il 118 con automedica, ma i tentativi di rianimazione di Claudio Ferrante, di 82 anni, sono stati vani e al medico non è rimasto altro che constatare il decesso dovuto all’arresto cardiocircolatorio.