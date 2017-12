Auto contromano in autostrada: schianto frontale tra Prosecco e Opicina

Miracolosamente non si registrano feriti nello schianto frontale avvenuto intorno alle 23 lungo il raccordo autostradale tra Prosecco e Opicina: dalle prime indiscrezioni pare che un’auto stesse viaggiando contromano - come segnalavano anche i cartelloni - quando si è scontrata con un furgone che viaggiava in direzione (regolare) verso Trieste.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli operatori della Polizia stradale, del 118 e i Vigili del fuoco: come detto fortunatamente non ci sono feriti; il traffico veicolare invece ha subito un blocco per circa 25 minuti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto autostradale; in seguito sono state fatte defluire le i veicoli già incolonnati e al tempo stesso istituita l’uscita obbligatoria a Prosecco.