Auto in fiamme in A4: chiuso tratto tra Latisana e San Giorgio

Un'autovettura prende fuoco sulla A4 nel tratto fra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste, la strada è ora chiusa in via precauzionale. Tutto è accaduto poco dopo le 9 del mattino e ancora non è chiaro cosa sia successo, per questo la chiusura è stata immediata. Attualmente sul posto c’è tutto il personale di Autovie Venete insieme ai Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso. Tre i chilometri di coda in seguito alla chiusura. Chiuso anche e lo svincolo di entrata a Latisana e istituita l’uscita obbligatoria, sempre a Latisana.