Incidente in via Revoltella: auto ribaltata, sul posto il 118

Incidente in via Revoltella angolo via Forlanini questa notte, alle 0.30 del 9 agosto. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno trovato un veicolo che si era ribaltato sulla sede stradale per cause ancora da accertare. I tre occupanti, di cui un minore, sono usciti autonomamente dal mezzo incidentato e sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area del sinistro e del veicolo incidentato. Sul posto anche la Polizia locale.