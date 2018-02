Prende la rotatoria contromano: schianto frontale a Opicina

Tremendo schianto frontale questo pomeriggio (intorno alle 16.45 di lunedì 12 febbraio) al quadrivio di Opicina dove una Volkswagen Touran si è immessa contromano causando appunto un brutto incidente che fortunatamente non ha avuto gravi esiti per le persona, ma solo ingenti danni ai veicoli coinvolti.

A causare lo scontro un uomo, S.S. del 63, che ha preso contromano la rotatoria andando a colpire una Fiat 16 condotta da donna, G.A. del 64, e contro Mercedes condotta da uomo, L.G del 63: S.S. Si è poi giustificato con la Polizia locale asserendo di aver avuto un colpo di sonno ed essersi immesso nella corsia opposta già prima della rotonda.

Come detto la casualità ha voluto che dall'altra parte non sopraggiungessero mezzi a due ruote né pedoni che stessero attraversando la strada: sul posto per i rilievi e la direzione del traffico è giunta dunque la Polizia locale.