Grave incidente oggi, 22 aprile, a Monfalcone in via Arrigo Boito all' altezza del supermercato LIDL.

Un' auto ha investito un bimbo di circa 6 anni che, per l'urto è stato proiettato per 5 metri. Immediato l'intervento del personale del 118, che lo ha trasportato urgentemente presso l'ospedale di Cattinara.

Sul posto anche la Polizia.