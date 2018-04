Incidenti stradali / Frazione Duino

Urto tra tir in autostrada: cadono le auto trasportate (FOTO)

Incidente per fortuna senza feriti questa mattina nel tratto tra Sistiana e Duino: sul posto Vigili del fuoco e Polizia stradale. Disagi per il traffico per le operazioni di messa in sicurezza delle vetture trasportate dal mezzo pesante