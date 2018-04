Auto travolge bicicletta nella galleria di piazza Foraggi: disagi al traffico in viale d'Annunzio

Alle 10.55 di oggi, sabato 7 aprile, un'automobile ha travolto una bicicletta nella galleria di piazza Foraggi. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale i due mezzi, una Fiat Punto italiana guidata da un uomo di 79 anni con iniziali N.G., e una bici condotta dal 66enne R.L., stavano entrambi procedendo da piazza Foraggi in via Salata, quando a circa 130 metri all'interno della galleria l'auto ha toccato il mezzo a due ruote, provocandone la caduta.

Ovviamente nessun danno all'auto e al suo conducente, ma R.L. è stato portato all'ospedale di Cattinara per accertamenti, anche se le sue condizioni non sembrano gravi e il suo mezzo è ancora quasi intatto.

La Polizia locale, intervenuta per i rilievi, ha chiuso unicamente la direttrice verso via Salata per 30 minuti, causando disagi al traffico da viale d'Annunzio a via della Tesa.