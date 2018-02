Autocisterna fuori strada in via Valerio: riapertura dopo 5 ore di lavoro (FOTO)

Non bastavano l’emergenza Bora e il freddo glaciale degli ultimi giorni a impegnare i Vigili del fuoco in straordinari (con tanto di personale di riposo richiamato in servizio).

Alle ore 10,30 circa del 27 febbraio 2018, infatti, sono intervenuti anche in Via Valerio per un incidente stradale che ha coinvolto un’autobotte per il trasporto di gasolio. All’arrivo il camion che fortunatamente era vuoto, si trovava in bilico tra la strada e un fossato.

Considerata la complessità dell’intervento e per operare in completa sicurezza i vigili del fuoco hanno lavorato con due autogru (una del comando di Trieste e una giunta in supporto dal comando VV.F. di Gorizia). Sul posto anche una squadra ordinaria del comando VV.F. di Trieste funzionario di guardia e Comandante.

L’intervento è terminato alle ore 15.00 circa.

Per tutta la durata delle operazioni la Via Valerio è rimasta chiusa al traffico.

Sul posto anche la Polizia Locale.

Linee 3, 4, 17, 17/, 39 e 51 di nuovo regolari

Gallery