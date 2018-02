Autobotte fuori strada in via Valerio: traffico rallentato (FOTO)

In seguito a un'incidente che ha coinvolto anche un'autovettura, un'autobotte è finita fuori strada in via Valerio all'altezza del civico 41 (zona università). Non risultano feriti ma si stanno verificando rallentamenti al traffico. Sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco. La pagina Facebook della Polizia locale Agente Gianna raccomanda la massima attenzione alla guida.