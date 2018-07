Autobus investe una 12enne in Largo Barriera

Un autobus investe sulle strisce pedonali una ragazza di soli 12 anni: è accaduto oggi, 18 luglio, alle 13:20 in Largo Barriera vecchia, di fronte al Caffè Impero. Dalle prime testimonianze la govane avrebbe attraversato con il semaforo rosso. È stata subito inviata un'ambulanza con automedica in codice Giallo e sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia locale, che ha effettuato i rilievi. La ricostruzione delle dinamiche sarà supportata anche dalla telecamera fissa presente in zona. La ragazza si è alzata in piedi da sola dopo l'incidente ed è stata portata in codice verde al pronto soccorso di Cattinara.

