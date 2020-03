Autocarro finisce fuori strada e si ribalta: sul posto i Vigili del Fuoco

L'incidente si è verificato oggi, 5 marzo, in strada per Lazzaretto. Intorno alle 16.45, un autocarro é uscito fuori strada, cappottandosi. Il conducente é rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale per i rilievi e i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area interessata dal sinistro e che, con l'autogru, hanno raddrizzato il mezzo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi.

