Tamponamento in viale D’Annunzio: anziano all’ospedale

È successo alle 11:55 in viale D'Annunzio all'altezza del civico 21. Un autocarro Opel guidato da un uomo di 57 anni con iniziali M.M. stava percorrendo il viale in direzione piazza Foraggi quando è entrato in collisione con una Fiat Punto guidata da un conducente del 1938 con iniziali T.S., che si era fermato in corrispondenza dell'attraversamento pedonale. Quest’ultimo è stato portato a Cattinara da un 'ambulanza del 118 ma le sue condizioni non sarebbero gravi.