Autocisterna ribaltata a Trebiciano: autostrada riaperta dopo 14 ore (FOTO-VIDEO)

CI sono volute oltre 14 ore per ristabilire la sicurezza del raccordo autostradale 13 in direzione Trieste, a circa 300 metri dall’uscita per Trebiciano, che ieri pomeriggio, alle 17 del 21 maggio, ha visto il ribaltamento di una cisterna che trasportava ossigeno liquido. I vigili del fuoco, intervenuti con la squadra del distaccamento di Opicina, una squadra della sede centrale, 2 autobotti, il nucleo regionale Nbcr (nucleare, biologico, chimico radiologico) di Trieste e 2 funzionari, appena giunti sul posto hanno iniziato ad operare per mettere in sicurezza l’area dell’incidente e a pianificare il travaso dell’ossigeno; travaso che ha visto poi il coinvolgimento anche del nucleo Nbcr di Venezia; mentre per poter completare le operazioni dei nuclei Nbcr si è provveduto anche al raddrizzamento del mezzo incidentato utilizzando due autogrù provenienti dai comandi provinciali dei vigili del fuoco di Gorizia e Udine.

Sul posto anche personale sanitario del 118, che ha preso in carico l’autista del mezzo che era uscito da solo dal camion, ma è stato trasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo per la dinamica dell'incidente-

Le operazioni si sono concluse alle 7.30 circa di oggi, 22 maggio. Inevitabili quindi i disagi per la viabilità: infatti l'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni da Padriciano a Fernetti; il personale della Polstrada, Carabinieri e Anas hanno presidiato gli accessi, mentre la Polizia locale ha cercato di smaltire il traffico che ha bloccato l'altipiano carsico per diverse ore: centinaia le auto imbottigliate nella galleria Carso dove alcuni automobilisti, a causa della puzza prodotta dagli scarichi e dell'aria che all'interno del tunnel sta diventando quasi irrespirabile, sono scesi dalle vetture per uscire dal tunnerl per trovare un po' di sollievo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati