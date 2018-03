Caccia al pirata sul Carso: inseguito dal taxi si cappotta e si da alla fuga a piedi

I particolari dell'incidente avvenuto nel corso della mattina di martedì 6 marzo nel tratto do Strada Provinciale 1 tra Banne e Trebiciano non sono ancora chiari poichè la dinamica dello schianto è passata in secondo piano una volta che la Polizia locale intervenuta sul posto ha appreso quanto avvenuto in precedenza.

Andando per ordine, tutto è nato dal sinistro avvenuto a Opicina, davanti il bar Vatta, quando una Volkswagen colpisce un taxi e invece di fermarsi per accertarsi dei danni procurati decide di scappare. A questo punto il tassista decide di mettersi all'inseguimento dell'auto pirata che nella fuga per le vie di Opicina danneggia altri veicoli parcheggiati in sosta fino ad arrivare alla Strada Provinciale 1 dove, appunto nel tratto tra Trebiciano e Banne, qualche centinaio di metri prima del campo di calcio, perde il controllo in curva e si cappotta.

A questo punto, nonostante l'urto violento, il conducente decide di darsi alla fuga a piedi. Sul posto sono dunque intervenuti gli operatori della Polizia locale che hanno chiuso il tratto di strada per diverso tempo e diramato una nota di ricerca a tutte le forze dell'ordine; sul luogo dell'incidente anche il 118 per prestare le cure a una persona rimasta lievemente ferita.