Camion e auto a fuoco sulla A4: nessun ferito

Due veicoli hanno preso fuoco nella giornata di oggi – martedì 4 febbraio - in autostrada: un mezzo pesante questa mattina e un’autovettura nel pomeriggio. Entrambi gli episodi non hanno provocato danni alle persone. Questa mattina presto, verso le cinque, un camion frigo che trasportava ortaggi, poco dopo il nodo di interconnessione fra A4 e A23 a Palmanova si è incendiato, ma l’autista – ai primi accenni di fumo – è riuscito ad accostare e a scendere dal mezzo. Tempestivo l’arrivo, da Cervignano, dei Vigili del Fuoco e del personale di Autovie (il Centro Operativo è proprio a Palmanova) che hanno provveduto a organizzare i soccorsi meccanici e a bonificare il tratto autostradale.

Non ci sono state ricadute negative sul traffico, poco intenso a quell’ora. Qualche coda, che si è comune risolta rapidamente, si è invece formata nel pomeriggio, sempre nella stessa zona, a causa dell’incendio di un’autovettura, accaduto sulla A4 verso le 16 e 30 fra Palmanova e Villesse in direzione Trieste. Il traffico in quel momento era piuttosto intenso e quindi i rallentamenti si sono trasformati rapidamente in coda vera e proprio. Anche in questo caso non ci sono stati problemi per le persone. E’ stata istituita l’uscita consigliata a Palmanova per evitare congestioni ulteriori. Anche in questo caso, oltre al personale della Concessionaria sono intervenuti i vigili del fuoco di Cervignano.