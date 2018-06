Camion cisterna si ribalta e perde gasolio in A4: un ferito

Aggiornamento- Proseguono le operazioni di svuotamento della cisterna che si è rovesciata in A4, fra Villesse e Palmanova, questa mattina verso le 8 e 30. Una buona parte del gasolio trasportato, purtroppo è fuoriuscito da uno dei serbatoi di cui sono composti i veicoli di questo genere, riversandosi sulla carreggiata. Attualmente è ancora in fase di trasbordo il gasolio contenuto nei serbatoi rimasti intatti. Un’operazione che deve essere completata prima della rimozione dei veicoli incidentati. Oltre alla cisterna, infatti, nel sinistro sono stati coinvolti un’autovettura e un mezzo pesante. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Stradale e al personale di Autovie Venete, è già arrivata anche la ditta che si occuperà della bonifica per cercare di stabilire il più rapidamente possibile l’entità dei danni e le modalità di intervento. Non è ancora possibile stabilire la durata della chiusura autostradale perché molto dipenderà dall’urgenza di riasfaltare prima di riaprire. Polizia Stradale e personale di Autovie sono riusciti a far defluire quasi tutti i veicoli leggeri bloccati, mentre i mezzi pesanti sono rimasti fermi. Anche al Lisert è stata attivata l’attività di filtraggio e in barriera, attualmente, ci sono circa 300 metri di coda in entrata. Qualche rallentamento è segnalato anche in punti diversi della A4.

Incidente tra due camion sulla A4/E79 Trieste Venezia, comune di Villesse. Tra i due, il camion cisterna coinvolto, si è ribaltato occupando tutta la careggiata e spandendo gasolio.

Immediato l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il ferito al pronto soccorso di Palmanova in codice verde.

Sul posto anche Sores, vigili del fuoco, polizia autostradale e un'ambulanza da Gorizia.