Incidente oggi, 5 giugno, in autostrada, sulla A4, prima dello svincolo di Sistiana in direzione Trieste. Attorno le 8.30 un camion che trasportava medicinali, è uscito fuori strada. Fortunatamente non risulta esserci alcun ferito e il fatto ha provocato solo rallentamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia stradale e Anas.

Gallery