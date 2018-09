Camion si schianta contro il guardrail sulla Gvt: il secondo in poche ore (FOTO)

Un camion perde il controllo, va a finire sui guard rail e il guidatore viene sbalzato fuori. È successo eri sera, 29 settembre, alle ore 20,40, a poche ore da un sinistro simile sull'A4, in prossimità dell'uscita per Prosecco. I Vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste sono initervenuti, con la squadra del distaccamento di Opicina assieme alla prima squadra e al funzionario della sede centrale, sulla SS 202 (nuova sopraelevata) all'altezza di Cattinara direzione Trieste.

Il camion, scendendo verso Trieste, è andato a cozzare contro il guard rail di destra e quello centrale. L'autista, sbalzato dal mezzo, è stato trasportato all'ospedale dal personale sanitario del 118. I vigili del fuoco hanno operato a lungo per mettere in sicurezza il mezzo e la zona del sinistro e a strada è rimasta chiusa per qualche ora in direzione Trieste. Sul posto il personale ANAS e le forze dell'ordine. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi.

