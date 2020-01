Camper contro auto al bivio tre Noci: ferito anche un minore

L'incidente si è verificato intorno alle 14:30 oggi, 6 gennaio, al bivio tre Noci a Sistiana. Coinvolti un'auto e un camper che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati. A bordo del camper viaggiava una famiglia di rientro dalle vacanze. A rimanere lievemente feriti i due figli di 20 e 9 anni, accompagnati al Cattinara dal personale del 118. Illesa la coppia a bordo della Mercedes.

Sul posto, oltre all'ambulanza, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Duino per i rilievi.

