Strike di auto e motorini a Roiano: 9 mezzi coinvolti

Strike di auto e motorini nella tarda mattinata di oggi a Roiano: è successo nei pressi del civico 5 di via dei Moreri: una Hyunday guidata da una donna di 75 anni con iniziali K.S. ha perso il controllo dell'autovettura finendo contro un'altra auto. Quest'ultima è andata a finire contro altri 7 mezzi in sosta regolare. Danneggiate una Fiat Panda, una Vespa, due Kymco, un Sym, una Honda Transalp e una Fiat Punto. Intervenuti i sanitari del 118, la Polizia locale e i Vigili del fuoco per la pulizia del manto stradale dopo alcuni sversamenti di benzina.