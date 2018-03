Cerca di evitare un'auto e cade a terra: scooterista minorenne all'ospedale (FOTO)

Incidente questa mattina alle 7:50 in via Franca all'incrocio con via Belpoggio. Una golf, condotta da D.M., un uomo di 38 anni, stava percorrendo la strada in direzione via Laghi e poco dopo essere uscito dallo stop ha incrociato uno scooter Gilera guidato da un minorenne. Nello schivarlo, il giovane è caduto a terra ed è stato trasportato al Burlo da un'ambulanza del 118 per accertamenti. Non sembrerebbe, al momento, nulla di grave. La strada è stata chiusa con deviazione per i bus per una quarantina di minuti.