Cisterna in fiamme sulla superstrada, traffico in tilt

Una cisterna va a fuoco sul Raccordo Autostradale 13 nel tratto tra Sgonico e Prosecco in direzione Trieste. Ancora non si conoscono le cause dell'incendio ma la strada è bloccata ed è prevista l'uscita obbligatoria a Sistiana. Grandi disagi per la circolazione, sul posto le forze dell'ordine, i Vigili del fuoco e il 118.

