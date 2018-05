Tir si ribalta tra Trebiciano e Fernetti: autostrada chiusa e traffico in tilt (FOTO-VIDEO)

AUtostrada chiusa in entrmabe le direzioni di marcia tra Padriciano e Fernetti a tempo indeterminato, o meglio fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Intorno alle 17 di oggi, 21 maggio, un'autocisterna che trasportava ossigeno liquido si è ribaltata sull'accordo autostradale; proprio il carico altamente infiammabile ha reso obbligatoria la decisione.

Sul luogo, oltre ai vigili del fuoco di Trieste, sono arrivati da Venezia anche in rinforzo gli specialisti del corbo, ossia il Nbcr (Nucleare biologico chimico batteriologico).

Centinaia le auto imbottigliate nella galleria Carso, sulla Gvt, in uscita dal centro città: si procede a singhiozzo e a passo d'uomo e alcuni automobilisti, a causa della puzza prodotta dagli scarichi e dell'aria che all'interno del tunnel sta diventando quasi irrespirabile, scendono dalle vetture ed escono dalla galleria per trovare un po' di sollievo.

#Trieste #21mag 18:00, intervento in atto dei #vigilidelfuoco #nbcr per mettere in sicurezza un’autocisterna, carica di ossigeno refrigerato, ribaltatasi sul raccordo autostradale 13 al km 18+300 #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/dQmUNDXeWv