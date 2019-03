Deceduta in ospedale la donna investita da un autobus

Non ce l'ha fatta la signora investita stamattina, 12 marzo, sull'attraversamento pedonale tra piazza Goldoni e via Mazzini. La vittima 63enne (B.G. le iniziali) era stata ricoverata in prognosi riservata ma non ce l'ha fatta e il decesso è stato dichiarato poche ore dopo.

Dopo essere stata investita da un autobus della Trieste Trasporti la donna aveva riportato traumi troppo gravi ma era stata subito stabilizzata e portata d'urgenza al pronto soccorso di Cattinara dal personale del 118. Non si conosce ancora in maniera chiara la dinamica dell'incidente, ovvero se la donna stesse attraversando le strisce pedonali da destra o da sinistra, mentre il bus transitava da piazza Goldoni in direzione delle rive.