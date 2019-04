Donna investita tra via Carducci e passo Pecorari (FOTO)

Investita sulle strisce pedonali tra passo Pecorari e via Carducci: è successo a una donna tra i 40 e i 50 anni intorno a mezzogiorno di oggi, venerdì 19 aprile. Ancora da accertare se il semaforo fosse rosso o verde al momento dell'attraversamento, la Polizia Locale è ora sul posto per verificare le dinamiche. Secondo le prime testimonianze la vittima dell'investimento avrebbe riportato una ferita lacero-contusa sulla fronte e la rottura di diversi denti. Non sarebbe in pericolo di vita ed è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso di Cattinara dal personale del 118, accorso tempestivamente con ambulanza e automedica