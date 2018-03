Due incidenti a distanza di 5 minuti: due feriti a Cattinara in codice giallo

Due incidenti oggi, 10 marzo, a distanza di almeno 5 minuti l'uno dall'altro . Uno si è verificato alle 10.25 in via Costalunga all'altezza del civico 225: coinvolti un motociclista e un'auto. Ad avere la peggio il conducente delle due ruote che è finito sul parabrezza della macchina procurandosi lesioni agli arti inferiori. Immediato l'intervento del 118 che ha trasportato l'uomo al pronto soccorso di Cattinara in codice giallo.

Alle 10.30 invece, proprio cinque minuti dopo il primo incidente, in via Carpineto un automobilista ha perso il controllo del mezzo a causa di un malore, finendo contro una macchina in sosta.

Sul posto il personale del 118 che lo ha trasportato in codice giallo a Cattinara.