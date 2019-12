Due incidenti tra auto e scooter nel pomeriggio della vigilia di Natale

Forse la fretta degli ultimi acquisti o il traffico movimentato hanno portato al verificarsi di due incidenti a distanza ravvicinata nel primo pomeriggio della vigilia di Natale. Entrambi i sinistri hanno coinvolto un'auto e uno scooter, come nella collisione avvenuta in via Revoltella, davanti alla caserma della Polizia Locale intorno alle 12:45. Intervenuto il 118 con un'ambulanza ma nessuno avrebbe riportato ferite gravi.

Il secondo incidente si è verificato intorno alle 13:15 in Corso Italia e anche in questo caso sono rimasti coinvolti uno scooter e un'auto (una Twingo secondo le testimonianze). Fortunatamente anche qui nessuno sarebbe in gravi condizioni, solo ferite lievi per lo scooterista. Intervenuta l'ambulanza del 118 e anche in questo caso i rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale. Qualche disagio al traffico nell'ora di punta.