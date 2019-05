Auto perde il controllo e si cappotta sul Raccordo Autostradale (VIDEO)

Mattinata difficile per la Polizia Stradale con due incidenti nel giro di poche ore: uno poco dopo le 8 sulla SS202 (ex GVT) presso la cosiddetta "curva Italcementi", e uno in tarda mattinata sul Raccordo Autostradale ad altezza Trebiciano, dove la telecamera "on board" di un nostro lettore, la cui vettura viaggiava davanti a quella incidentata, ha ripreso tutto. Si è trattato di due uscite di strada autonome, forse a causa del maltempo. A Trebiciano una Fiat Punto nera ha perso il controllo del mezzo finendo contro il muro e cappottandosi, il guidatore e gli occupanti dell'auto sono stati portati a Cattinara per un controllo ma non avrebbero riportato lesioni importanti. Oltre agli operatori del 118, sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.

La testimonianza

Questa la testimonianza del nostro lettore: "Quando mi sono fermato le altre vetture che sopraggiungevano erano già ferme e stavano chiamando i soccorsi con il cellulare. Nessuno di noi poteva tornare indietro a piedi e non potevo di certo fare una retro in autostrada senza mettere in pericolo la mia vita. Non so cosa sia successo al conducente della punto nera e mi spiace per quanto gli è accaduto, forse un malore. Io so che se non avessi accellerato al massimo, vedendolo nello specchietto, l' impatto sarebbe stato violentissimo. Dio cammina al mio fianco".

Non preoccupanti, stando alle testimonianze, neanche le condizioni del guidatore dell'auto uscita di strada in ex GVT.

