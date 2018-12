Ennesimo incidente in ex GVT, disagi al traffico

Ennesimo incidente sulla ex GVT, un tamponamento con 3 veicoli coinvolti. Come comunicato da Anas la carreggiata in direzione Trieste lungo la strada statale 202 “Triestina” è rimasta chiusa provvisoriamente al traffico in corrispondenza del chilometro 5, tra gli svincoli di Via Caboto e Valmaura.

Il traffico in direzione Trieste è stato temporaneamente deviato in uscita allo svincolo di Via Caboto. Sul posto erano presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per gli accertamenti della dinamica e per la gestione della viabilità. Adesso la circolazione è stata ripristinata ma potrebbero esserci ancora rallentamenti in zona. Nessuno sarebbe rimasto ferito durante l'incidente.